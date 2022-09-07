От сценаристов «Киев за три дня». Оккупанты назвали новую дату псевдореферендумов, Офис президента отреагировал 7 сентября, 21:54 Защитники Украины и движение сопротивления срывают планы оккупантов по проведению псевдореферендумов (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал планы страны-террориста России провести псевдореферендумы на временно захваченных украинских территориях 4 ноября.

У себя в Twitter Подоляк написал, что проект «референдума 4 ноября» создан авторами «Киева за три дня» и «Донбасса до 9 мая».



«Пора менять сценаристов. А прежде чем лезть с „референдумами“ в другие страны, стоит попытаться провести честные выборы хотя бы в пределах Садового кольца. Да, вам это страшно. Но попробуйте…», — добавил он.



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В среду, 7 сентября, секретарь генсовета путинской Единой России Андрей Турчак заявил, что псевдореферендум на захваченных российскими оккупантами территориях «будет правильно и символично провести в день народного единства 4 ноября».

До этого страна-агрессор уже не раз переносила даты фейковых «волеизъявлений». Последней датой было 11 сентября, когда в России «единый день голосования».

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 2 сентября заявил, что работа защитников Украины и партизан срывает планы оккупантов по проведению псевдореферендума и в ближайшее время его не будет.

Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов 5 сентября признал, что оккупанты сейчас не могут провести псевдореферендум на временно захваченных территориях в Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что, если Россия проведет псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

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