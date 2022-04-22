«Есть собственные сценарии». Ермак отреагировал на планы России полностью оккупировать Донбасс и юг Украины 22 апреля, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Ермак заявил, что Украина уже разрушала планы Кремля по захвату ее территории (Фото:ОПУ)

У Украины есть собственные сценарии защиты страны, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ на озвученные решения России полностью оккупировать Донбасс и юг Украины.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

«Они думают, что могут захватить Донбасс и Юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа», — написал он в своем Telegram.

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Ермак добавил, что война России против Украины — это война за свободу, и украинский народ победит.

22 апреля замкомандующего войсками Центрального военного округа РФ заявил, что Россия во время «второй фазы» войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым. По его словам, контроль над югом Украины даст России еще один выход в непризнанное Приднестровье, где якобы «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

Заявления российских властей касательно причин и целей войны России против Украины постоянно менялись.

Так, 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что война якобы призвана положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США в мире».

Перед этим целями Кремля назывались «демилитаризация» и «денацификация» Украины.

15 апреля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что основная задача войны России против Украины — это якобы «разгром националистических батальонов».

При этом заявлялось, что задача оккупировать украинские территории не стоит.

Россия напала на Украину 24 февраля. 22 апреля — 58-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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