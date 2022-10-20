Минирование Каховской ГЭС. Россия готовит масштабную катастрофу на юге Украины — Зеленский 20 октября, 20:14 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 20 октября, заявил, что российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и уже подготовили все для осуществления теракта.

В обращении к Европейскому совету глава государства заявил, что страна-агрессор сознательно готовит масштабную катастрофу на юге Украины.

«У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС… Дамба удерживает объем около 18 млн кубометров воды. Если российские террористы подорвут дамбу, в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Могут пострадать сотни тысяч людей», — подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Президент также объяснил, что предполагаемые планы страны-террориста могут лишить Запорожскую АЭС воды для охлаждения, обеспечение водой значительной части юга Украины будет нарушено, также будет полностью разрушена работа канала, который построили для поставки воды в Крым.

Зеленский рассказал, что с Каховской станции выгнали украинских сотрудников, сейчас ее полностью контролируют россияне. Он призвал немедленно направить международную наблюдательную миссию, обеспечить возвращение на ГЭС украинского персонала и профессиональное разминирование.

«Россия делает это, чтобы устроить очередную операцию под фальшивым флагом, совершить теракт и обвинить в этом Украину. Но мы с вами знаем, что эту территорию контролируют оккупанты и на что они уже были способны», — добавил президент Украины.

Ранее Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские власти готовят информационную почву, чтобы оправдать планируемое отступление россиян и значительные территориальные потери в Херсонской области.

Эксперты отметили, что обвинения генерала Сергея Суровикина в адрес Украины, в частности, ложь о якобы губительных для мирного населения «планах ВСУ» и затоплении Херсона, могут быть подготовкой к российскому удару по Каховской ГЭС, которая станет «операцией под фальшивым флагом».