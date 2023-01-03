Россия бросит всех, кого сможет собрать, чтобы попытаться оттянуть поражение — Зеленский 3 января, 22:29 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 января, заявил, что страна-агрессор Россия попытается изменить ситуацию в войне и отложить свое поражение.

Глава государства рассказал, что во вторник провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министрами Нидерландов — Марком Рютте, Великобритании — Риши Сунаком и Норвегии — Йонасом Гаром Стере.



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«Мы начали этот год сразу с того, что больше всего необходимо Украине именно сейчас — накануне новых мобилизационных процессов, которые готовит государство-террорист. Именно сейчас тот момент, когда мы вместе с партнерами должны усилить нашу оборону», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что российский режим бросит все оставшиеся ресурсы и «всех, кого сможет собрать», чтобы попытаться «перевернуть ситуацию в войне и по крайней мере отложить свое поражение».

«Мы должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. И я благодарю всех партнеров, которые это понимают», — добавил президент Украины.

Накануне Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует продолжительную атаку иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года, чтобы восполнить собственные серьезные потери.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале 2023 года страна-агрессор может пойти в новое большое наступление. В частности, оно может начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.