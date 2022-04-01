РФ готовит ответ на предложения Украины по мирному договору — Лавров 1 апреля, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров заявил о некоторых подвижках (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Кремлевский режим готовит ответ на предложения Украины по мирному договору, однако окончательного варианта пока нет.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил в комментарии российским пропагандистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«У нас готовится реакция. Там есть движение вперед… Но касательно потенциальных дальнейших контактов, они сейчас прорабатываются, будет объявлено», — заявил Лавров.

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Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что в настоящее время начался новый раунд переговоров с российской делегацией, который проходит в онлайн-режиме.

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