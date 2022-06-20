Россия собирает силы, чтобы снова атаковать Харьков — Зеленский

20 июня, 19:35
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Трамвай в уничтоженном в результате российского удара депо, Харьков (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Трамвай в уничтоженном в результате российского удара депо, Харьков (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Выступая на открытии Форума глобальной политики Института международных политических исследований в понедельник, 20 июня, глава государства сказал, что может назвать сотни городов, уже разрушенных Россией, и десятки городов, которым до сих пор угрожают российские удары.

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«Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там — полтора миллиона жителей. Постоянно бомбят Николаев — а там почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск — там до войны было сто тысяч жителей», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина сделает все, чтобы остановить оккупантов и защитить людей, но ей нужны поддержка и современное оружие с большим потенциалом, чем у российской армии.

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15 июня начальник штаба спецподразделения KRAKEN полка специального назначения Азов Константин Немичев заявил, что в Харьковской области враг постоянно увеличивает свои силы. В то же время нет ощутимых прорывов, украинские защитники держат позиции.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 18 июня сказал, что российские войска проводят попытки контрнаступления в Харьковской области и увеличивают обстрелы Харькова.

Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня говорил, что оккупанты накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья.

Артиллеристы 28-й бригады мастерски попадают в замаскированную технику оккупантов

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Славянск Николаев Харьковская область Харьков Владимир Зеленский Война России против Украины

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