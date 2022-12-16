«Они изменили тактику». Россия учится на своих ошибках и думает о возможном новом наступлении зимой — интервью с военным экспертом 16 декабря, 18:20 Эксклюзив НВ Украинские танкисты на Донбассе, 29 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Российское командование учится на своих ошибках и начинает отказываться от использования батальонно-тактических групп, но не может обеспечить себе огневую поддержку из-за устаревшей техники, рассказал Радио НВ Валентин Бадрак, военный эксперт.

— В какой точке Украина сейчас? Правильно я понимаю логику наших западных партнеров — Европы и США: если мы получим все необходимое оружие, мы быстро уничтожаем базы, российский флот, ракеты в пунктах их запуска, Путин бесится и начинает бросать ядерные бомбы.

Видео дня

Другая ситуация, с которой мы сталкиваемся сейчас, украинцев убивают, Украина сидит без света, без электричества, Путин медленно проигрывает, но в хорошем настроении. Такова ли логика у наших западных партнеров?

— Как мне это видится. Несмотря на то, что последний месяц был и остается очень тяжелым: террор ракетный вызвал много проблем для гражданского населения. Мы понимаем, что Путин, поскольку российские группировки ничего не могут сделать на поле боя, то он сосредотачивает свои усилия на ударах по гражданским объектам. И это безусловно очень опасно, угрожающе и многое привело к страданиям среди мирного населения. Но с другой стороны, у нас есть гораздо больше оснований для лучшего настроения.

Во-первых, Вооруженные силы не останавливаются — это очень важный момент, очень важный аргумент, потому что мы знаем, и я об этом предупреждал и сейчас я в этом убежден, что российская военная машина способна к восстановлению где-то на уровне конца марта начала апреля. Хотя вчера, например, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Россия будет готова к повторному наступлению на уровне января-февраля. Мне кажется, что вряд ли она сможет восстановить свою военную машину именно к этому времени.

Те центры, даже мы знаем, что центры подготовки работают и в Беларуси вроде как общие, но понятно, что это идет такая срочная, быстрая, оперативная подготовка мобилизационного резерва. Создаются, кстати, дополнительные частные военные компании, чтобы разбавить влияние Пригожина. Но как определенное такое средство влияния Пригожин и Кадыров — существуют и будут существовать в будущем. Потому что они являются такой фейковой опорой Путина в определенном смысле?