В ближайшие недели. Россия готовится к максимальной эскалации — Данилов

1 февраля, 00:11
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Алексей Данилов (Фото:rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:rnbo.gov.ua)

Россия готовится к максимальной эскалации в полномасштабной войне против Украины. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Sky News, опубликованном во вторник, 31 января.

По словам Данилова, страна-агрессор «собирает все, что может, проводит учения и тренировки». Он не исключил, что российский диктатор Путин попытается снова атаковать с севера, юга и востока.

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«Мы не исключаем никаких сценариев в ближайшие две-три недели», — сказал Данилов.

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Секретарь СНБО также подчеркнул, что украинские защитники готовятся ко всему и западные союзники сейчас поддерживают Украину значительно сильнее, чем год назад.

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Данилов считает, что страна-террорист может задействовать во второй волне около половины из более чем 320 тысяч мобилизованных.

«Мы прошли через сложный период, но я понимаю, что основные бои еще впереди, и они будут в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут решающие месяцы в войне», — также сказал он.

Ранее Алексей Данилов предположил, что Россия может начать новое наступление 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в рамках подготовки РФ к новому наступлению идет перегруппировка оккупантов по всем направлениям на линии фронта.

Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.

https://www.youtube.com/embed/erw5xUiu-Ls
Редактор: Нина Григорская

Теги:   СНБО Наступление Эскалация Алексей Данилов Война России против Украины наступление РФ

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