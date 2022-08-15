Сперва России нужно дать хорошую пощечину, а потом садиться за стол переговоров — Подоляк

15 августа, 20:32
Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Россия хочет заставить Украину как можно быстрее вернуться за стол переговоров, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что Кремль стремится начать переговоры сейчас, пока войска РФ не получили тактических поражений на поле боя.

«Если мы сейчас сядем за стол переговоров, то Россия, которая не получила еще хорошую пощечину, то есть еще не получила несколько существенных тактических поражений на поле боя, будет проводить ту же самую политику, которую проводит всегда», — пояснил он.

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Подоляк отметил, что Россия разговаривает с позиции шантажа и ультиматума. Кремль в случае возобновления переговоров будет требовать от Украины отказаться от территорий. Однако после потерь на фронте переговорная позиция РФ может измениться.

«Я хочу, чтобы это понимали в мире. Россия может сидеть за столом переговоров только тогда, когда получит по зубам. После этого она будет определенное время, не очень долго, воспринимать чужие доводы, аргументы», — добавил Подоляк.

4 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.

https://www.youtube.com/watch?v=3iijhn-iaNE

3 августа пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор РФ готова к переговорам с Украиной «на своих условиях».

Зеленский заявлял, что сегодня переговоры с РФ неуместны. Сначала нужно освободить захваченные территории.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Переговоры с Россией Михаил Подоляк Война России против Украины

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