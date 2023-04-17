«Все имеет причину и следствие». РФ следует готовить эвакуацию своей пограничной зоны, или прекращать обстрелы Харьковщины — интервью 17 апреля, 17:42 NV Премиум Пилот украинского военного вертолета, 8 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в интервью Radio NV рассказал, как увеличился потенциал ВС Украины, в том числе для нанесения ударов по объектам противника на территории приграничных регионов РФ.

— Давайте начнем с ситуации в Белгороде. Разные данные оттуда поступают, но уже по многим данным два пожара. Некоторые источники указывают, что могло быть три беспилотника и поражена то ли теплоэлектростанция, то ли подстанция: значительная часть [города] была без света. Это такая украинская месть или что мы должны понимать?

Видео дня