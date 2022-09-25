Много женщин. Россия все еще удерживает 2,5 тысячи пленных — Верещук 25 сентября, 15:44 Родственницы защитников Азовстали требуют их освобождения в центре Киева, 24 сентября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Россия все еще удерживает 2,5 тысячи пленных, среди которых много женщин.

«Мы говорим о 2,5 тысячи пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего — там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают», — сообщила Верещук в интервью BBC.

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Она подчеркнула, что нужно «ставить вопросы ребром и требовать отпускать гражданских». По словам Верещука, их должны не обменять, а отпустить.

«Женщин в плену осталось много. Если учесть, что из Азовстали вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули всего несколько. Женщин нужно вызволять, с ними ведут себя страшно. Они издеваются, они избивают наших женщин, они пытают наших женщин. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме», — рассказала также министр по реинтеграции временно оккупированных территорий.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала февральского вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова, а также 10 иностранцев.



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