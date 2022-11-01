Российские террористы делают ставку на зиму — Зеленский 1 ноября, 23:27 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Российские оккупанты в полномасштабной войне против Украины делают ставку на зиму. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 1 ноября.

«Ставка террористов на зиму абсолютно прозрачна для всех, и этот вызов должен рассматриваться именно как вызов всей Европе. Любые зимние трудности Москва будет представлять в своей пропаганде как якобы доказательство несостоятельности объединенной Европы. Поэтому мы должны доказать террористам, что несостоятельность — это слово о них, а не о Европе», — подчеркнул глава государства.



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Он сообщил, что после очередных российских ударов всем потребителям в Украине восстановили техническую возможность водоснабжения, для большинства — техническую возможность электроснабжения. Отключения продолжаются в девяти регионах страны.

Инфографика: НВ

«Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой. Но нам следует понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни», — предупредил президент.

Зеленский также отметил, что ракеты и дроны, которые страна-террорист использовала против Украины 31 октября, стоили ей больше 2 млн 300 тысяч средних российских пенсий.

Ранее президент Украины заявил, что российские оккупанты серьезно повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территорию Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические. Из 55 запущенных оккупантами ракет 45 сбили силы ПВО.