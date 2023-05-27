«Большая пощечина всей РФ и Путину». Диктатору, который проигрывает, не стыдно просить ОДКБ о помощи в войне — интервью с Костенко 27 мая, 15:21 NV Премиум Диктатору Путину не будет стыдно просить ОДКБ о помощи в войне против украинцев — Роман Костенко (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Как не было стыдно диктатору Владимиру Путину объявлять о мобилизации в РФ, так он не постыдится просить о помощи ОДКБ, считает секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

На что пойдет Кремль, чтобы ответить на «большую пощечину всей РФ и в частности Путину» — прогулку Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса в Белгородскую область, Костенко рассказал в интервью Radio NV.

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— Сначала — о рейде русских добровольцев в Белгородской области. Вы как спецслужбист, военный и политик одновременно, как оцениваете силовую проверку российской границы?

— Мы же знаем, что это разборки россиян внутри РФ. Есть люди, которые недовольны режимом Путина и, конечно, борются против него. И я думаю, все наши зрители знают, как это все происходило. Поэтому здесь секретов особых никаких нет: россияне борются с россиянами.

Но если говорить о том, какие это последствия будет иметь для России, это большая пощечина всей РФ и в частности Путину. Стране, чья армия «вторая в мире», которая пришла захватить Украину за три дня, а сейчас по ее территории тактические подразделения, в составе которых есть танки, где-то ротного масштаба, ездят, просто разгуливают, а россияне несколько дней не могут ничего с этим поделать.