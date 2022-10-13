«Впереди одна из самых сложных зим». Россия планирует уничтожать критическую инфраструктуру Украины. 13 октября, 14:23 Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ заявил, что Россия планирует зимой уничтожать критическую инфраструктуру Украины.

«Это будет одна из самых сложных зим, которые нам нужно пережить. У врага стоит в планах уничтожения нашей критической инфраструктуры. Речь идет не только об энергетической отрасли, об электрике. Речь идет и о газопроводах», — отметил Данилов.

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Также секретарь СНБО считает, что Кремль может совершать преступления на территории России, чтобы обвинять Украину:

«Мы не исключаем, что РФ может прибегнуть к привычным для себя акциям на территории своей страны по своей газотранспортной системе для того, чтобы в этом обвинить нашу страну».

В то же время Данилов опроверг сообщения министра энергетики Украины Германа Галущенко, что за два дня обстрелов российские ракеты и дроны-камикадзе повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины:

«Приведено уже в порядок все, что можно было привести. И не надо пугать население, что у нас якобы 30% энергетической мощности отсутствует. Это не соответствует действительности. <...> В тот день, когда происходила атака, [10 октября], да, у них было желание уничтожить 30% инфраструктуры, чтобы [объекты] вообще не работали на нашу страну. <...> Мы готовились заранее ко всем этим процессам, понимаем, что происходит в этой области, не надо пугать людей».