Взрыв в Киеве во время российской массированной атаки 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 10 июля, атаковали Украину 18 ракетами, в том числе баллистическими, и около 400 дронами, почти 200 из которых — шахеды, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Массированная комбинированная атака продолжалась почти десять часов. Главной целью оккупантов были Киев и область. Также под ударами оказались Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. Известно о 16 раненых и двух погибших в Киеве.

Зеленский отметил, что Россия наращивает террор, запуская сотни шахедов каждую ночь и осуществляя массированные атаки.

«Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий», — написал Зеленский в соцсетях.

Он сообщил, что в рамках коалиции желающих 10 июля будет говорить с партнерами об увеличении финансирования производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО.

Ночью в столице раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке шахедами и движении ракет на столицу.

В результате атаки во многих районах города вспыхнули многочисленные пожары, улицы затянуло дымом. В Шевченковском районе фиксируется попадание в жилой дом, в Подольском — разрушена амбулатория, есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Также последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах.

На ряде улиц перекрыли движение транспорта и изменили маршруты автобусов. Киевлян предупредили, что состояние воздуха в городе ухудшилось.