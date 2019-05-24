Россия — агрессор, но переговоры нужны. Главные заявления главы АП Андрея Богдана в программе Право на владу Сегодня, 14:05 509 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео ТСН via YouTube Андрей Богдан назвал Россию агрессором и снова заявил, что люстрация на него не распространяется Кадр видео ТСН via YouTube

Приводим главные заявления главы Администрации президента Андрея Богдана, назначение которого вопреки люстрации уже спровоцировало скандал в программе Право на владу студии 1+1.

О петиции за отставку Зеленского: Мы расцениваем эту петицию как шутку. Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента.

О референдуме по мирным договоренностям с Россией: На сегодняшний день не принят закон о референдуме, его обязательно надо принять. Наша концепция — не бояться спрашивать у людей их мнение. Форм проведения может быть много: это может быть опрос, социология. Если мир будет достигнут, то будут вопросы, о которых лучше спросить население — соглашаетесь ли вы на это? Политики думают не так, как народ.

О том, какие вопросы могут быть частью договоренностей с Россией: Это однозначно не нарушать Конституцию Украины, это не отдавать никогда наши территории, это не торговать нашими людьми. Возможно, есть какие-то компромиссы касательно порядка перемещения, возможности голосования.

О том, зачем вести переговоры с Россией: Переговоры с Россией нужны хотя бы чтобы вернуть наших людей оттуда. А еще можно найти очень много смыслов — на той стороне тоже живут украинцы.

О том, стоит ли вести переговоры с боевиками Л/ДНР: Они не являются самостоятельными субъектами, они не принимают решений.

О возможности заключить мир с Россией: Я думаю, что Россия согласится. Вопрос — когда и на каких условиях. Возможно, это не короткий путь. Это очень связанные вещи — мир и экономика. Я считаю, что мы можем достичь победы мирным путем.

О Крыме: По нашему мнению, Крым — это Украина, и это не обсуждается.

О том, считает ли Россию страной-агрессором: Да, Россия — это страна-агрессор. Мы считаем, что захвачены наши территории. И с агрессором тоже надо разговаривать.

О Викторе Медведчуке: Насколько я знаю, ни Владимир Зеленский, ни я, никто из членов нашей команды с ним не знаком и никогда с ним не общался. Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит, то это их выбор.

О санкциях против России: Есть разные каналы решения конфликтов. С одной стороны, это мирные переговоры, с другой стороны — увеличение международного давления на нашего оппонента, на страну-агрессора. И если эти два канала работают вместе, только в таком случае можно получить позитивный результат — окончание войны.

Об армии: Процессы все управляемы, но господин Порошенко, его команда, не хочет терять власть.

О собственной люстрации: Я возглавил АП на законных основаниях. Я защищал интересы государства. И коррупционеры, которым я не дал разворовывать государственный бюджет, стали авторами закона о люстрации и внесли меня в этот список. Автор закона Егор Соболев, который тут находится, если у него хватит совести, он это подтвердит. Автором этой коррупционной схемы был подельник господина Егора Юрий Деревянко. Соболев и Деревянко стали депутатами и приняли закон о люстрации, чтобы каким-то образом наказать меня. Но юридически я имею полное право занимать эту должность, потому что уже после закона о люстрации должность главы АП и его заместителей была выведена из госслужбы и определена как патронатная служба. Фактически, чтобы попасть под люстрацию я не могу занимать должности, которые находятся на госслужбе и внесены в специальный перечень. Поскольку я не являюсь госслужащим, этот закон на меня не распространяется. Моя должность внесена неточно в этот перечень (в перечень закона о люстрации — ред.). Я готов хоть завтра уйти, на руководящую должность в АП не хотел.

Об изменении избирательного законодательства: Во время консультаций с президентом практически все задекларировали отказ от мажоритарной составляющей. На следующий день получили неожиданный урок, что, к сожалению, народные депутаты не всегда и не все придерживаются своего слова. Мы опубликуем видео с главами фракций, которые поддерживали, а потом резко сменили свое мнение.

О досрочных выборах: Юридической возможности их отменить не существует. Все фракции в парламенте согласились идти на выборы.

Об экс-заместителе главы АП Андрее Портнове, бывшем первом вице-премьер-министре Валерии Хорошковском и беглом нардепе Александре Онищенко: Я не знаю, вернулся ли Хорошковский — я с ним не общался. Я не общался с Портновым. Я видел в Facebook, что он вернулся. Они не являются членами нашей команды и не влияют на какие-либо решения. Я не слышал, чтобы кто-то из членов нашей команды вел с этими лицами переговоры.

НВ