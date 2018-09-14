Российские силовики провоцировали украинских пограничников в Азовском море - видео

В четверг вечером, 13 сентября, российские силовики устроили очередную провокацию, направленную против украинских пограничников в Азовском море.

Об этом рассказал спецпредставитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, опубликовав соответствующее видео.

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"Произошла очередная грязная провокация российских пограничников на Азове. На этот раз корабль агрессора несколько раз умышленно делал опасные маневры по сближению и перерезанию курса украинского корабля ГПС Украины. Мониторинговая группа МайдВС и другие идентифицировали провокатора как ПСКА-611 проекта 12150 типа Мангуст", - написал он.

Напомним, с апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.