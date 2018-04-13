Россия планирует создать предпосылки для военного нападения на Украину к осени – СБУ

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Украинские военнослужащие отвечают на огонь террористов под Донецком

Украинские военнослужащие отвечают на огонь террористов под Донецком

Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил о наличии информации о планах России  по созданию предпосылок для  нападения на Украину осенью этого года.

"Знаем о планах в окружении президента РФ Владимира  Путина группы, которая поставила себе цель создать предпосылки для ввода уже осенью этого года в Украину российский войск под предлогом защиты русскоязычного населения", -  цитирует Кононенко Интерфакс-Украина.

По его словам, в качестве повода для этого они планируют задействовать криминалитет, спортсменов, околокриминальные структуры для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных ходов.

"Но мы не дадим им реализовать эти планы", - заверил замглавы СБУ.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия концентрирует на границе с Украиной готовую к масштабной континентальной войне группировку войск.

По словам Турчинова, на донецком направлении Украине противостоит 8-я армия, и одна из дивизий этой армии уже готова вести боевые действия в любое время.  

Против Украины могут уже сегодня быть задействованы порядка 260 тыс. российских военнослужащих, 3,5 тыс. танков, 11 тыс. бронированных машин, около 4 тыс. артиллерийских систем, более 1 тыс. реактивных систем залпового огня.

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