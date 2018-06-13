Россия отвергла предложения по "режиму тишины" на Донбассе – итоги заседания в Минске

Российская сторона "категорически не восприняла" позицию и предложения Украины на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске – в частности, полное выполнение блока вопросов по безопасности в соответствии с Минскими соглашениями для установления полноценного мира на Донбассе.

Об этом сообщила в своем Facebook Дарья Олифер, пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы - представителя от Украины в ТКГ.

По словам Олифер, речь идет прежде всего о прекращении огня; отводе тяжелых вооружений; создании в районе населенных пунктов Кальмиусское, Кумачово, Новоазовск и Саханка участка, свободного от тяжелого вооружения; о всестороннем доступе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольные Украине участки российско-украинской границы.

Предполагалось также создание зон безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы и соблюдении линии разграничения, установленной меморандумом от 19 сентября 2014 года.

"Все эти вопросы были внесены украинской стороной как предложения для наступления устойчивого и настоящего режима тишины. Однако они категорически не были восприняты в первую очередь российской стороной", - подчеркнула Олифер.

При этом пресс-секретарь Кучмы отметила, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти при условии соблюдения со стороны представителей отдельных районов Луганской области семидневного периода тишины. Но вместе этого наблюдается военная активность на участках, где ранее должно было состояться разведение вооружения – в районе Золотого и Петровского.

"Так, в районе Золотого незаконные вооруженные формирования ОРДЛО проводят минирование, установили зенитную установку; в районе Петровского оборудованы укрепленные пулеметы и минометные позиции, отсюда Вооруженные силы Украины были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов", - подчеркнула Олифер.

Ранее Ирина Геращенко, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, заявила о том, что Украина не будет вести прямые переговоры с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", поскольку их необходимо вести с Россией как основным участником и инициатором конфликта на востоке.