Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Андрей Синявский
Почему Модрич обошел Роналду и Месси
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все
Сергей Фурса
Сезонное обострение популизма
Святослав Вакарчук
О настоящих переменах, псевдоморали и политической культуре

Россия отклонила предложение Украины по освобождению заложников к рождественским праздникам

Сегодня, 17:51
2
Цей матеріал також доступний українською

Ирина Геращенко

Фото: пресс-служба президента Украины

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко заявила, что РФ и боевики отклонили предложение  Киева по освобождению заложников к рождественским праздникам.

По словам Геращенко, Киев передал предложение об освобождении арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах и помилование сепаратистов в обмен на украинцев на оккупированных территориях.

"Мы передали конкретные списки и предложения в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождение наших военных и гражданских из ОРДЛО к новогодним и рождественским праздникам. Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря", - написала Геращенко в Facebook.

Однако, РФ и ее марионетки отказались от очередной инициативы Украины и заблокировали это предложение.

"Ответственность за то, что освобождение заложников заблокировано – полностью на российской стороне", - подчеркнула представитель Украины.

Также украинская сторона выразила решительный протест из-за агрессии РФ в Керченском проливе и призвала освободить 24 украинских военных моряков, захваченных в плен.

Теги:   Минские соглашения Ирина Геращенко Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/Политика

Сегодня, 16:34

article_img
Порошенко рассказал, что может помешать проведению президентских выборов

Последние новости

Научпоп

Сегодня, 18:08

$1,5 млн. Знаменитое письмо Эйнштейна выставили на аукцион
Геополитика

Сегодня, 18:03

В Госдепе США назвали "дельной идеей" предложение блокировать российские суда
Геополитика

Сегодня, 18:01

Столтенберг заявил о нарушении Россией международного права и призвал освободить украинских моряков

ТОП-3 мнений

Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
4825
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Российский шпион? Трамп попал в ловушку
2400
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Путину удалось схватить за рукав Трампа
2386
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19713
Андрей Зубов - фото
Андрей Зубов
Керченская развилка
14484
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13481
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28866
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25043
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19713