Россия отказалась от участия во внеочередном заседании ТКГ по "выборам" на Донбассе

Россия "категорически отказалась" созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с фейковыми выборами на оккупированном Донбассе, сообщила участник минских переговоров, народный депутат Ирина Геращенко.

По ее словам, представители Москвы объяснили свой отказ тем, что они "не видят в нем [заседании] необходимости".

Геращенко добавила, что таким образом Россия взяла на себя полную ответственность за псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и их разрушительные последствия.

"Россия стремится дестабилизации на фронте и в целом в Украине. Россия дает понять, что никакого прогресса в освобождении заложников и политзаключенных не будет. Россия видит судьбу оккупированного Донбасса как серую зону, идет на замороженный конфликт и создает там второе Приднестровье. Вот чем обернулись для жителей Донбасса крики "Путин, приди!", - отметила она.

Напомним, что Украина требовала немедленного созвать внеочередное заседание ТКГ и обратилась к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации относительно незаконных выборов на Донбассе.

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Псевдовыборы "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО. В то же время в администрации президента РФ Владимира Путина заявили, что "с пониманием" относятся к псевдовыборам.

По данным Службы безопасности Украины, российские оккупационные власти "нарисовали" необходимы цифры своим марионеткам: Денису Пушилину, за которого на псевдовыборах в "ДНР" отдали свои голоса 60,9% избирателей, и Леониду Пасечнику, который на "выборах" главы "ЛНР" получил 68,4%.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.