01 октября 2018, понедельник

"Россия не может смириться": у Порошенко отреагировали на иск за обращение об автокефалии

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Иллюстративное фото
Фото: Pixabay

Иллюстративное фото

В офисе президента Украины Петра Порошенко увидели российский след в иске о возможном превышении президентом своих полномочий при обращении к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

"Вижу, что Россия не может смириться с правом украинцев на церковь. Уже и иски в суд появились. В связи с этим хотим заявить: борьба за Томос об автокефалии отвечает национальным интересам", - сообщил пресс- секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Напомним, что Неправительственная организация верховенство права подала иск в суд из-за возможного вмешательства президента Украины Петра Порошенко в деятельность церкви.

17 апреля президент Петр Порошенко написал официальное обращение к Вселенскому патриарху о создании в Украине единой и независимой православной церкви.

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В Украинской православной церкви Киевского патриархата поддержали обращение президента. В то же время церковь Московского патриархата резко раскритиковала эту инициативу.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают Украинскую православную церковь после дарения ей Томоса от Вселенского патриарха.

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