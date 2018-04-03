Россия активизировала проект "Бессарабия" - СБУ

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Василий Грицак
Фото: пресс-служба президента Украины

Василий Грицак

Глава СБУ Василий Грицак заявил об активизации спецслужбами России проекта так называемой "Бессарабии" на юге Украины.

По словам Грицака, РФ пытается расшатать ситуацию в Одесской области и Молдове.

"В последнее время мы получаем информацию о попытках российских спецслужб вернуться к вопросу "Бессарабии", - цитирует Грицака Интерфакс-Украина.

Глава СБУ напомнил, что в 2015 году после двух зачисток СБУ проект "Бессарабия" был провален.

"Потом, насколько нам известно, в Москве были разборки между двумя кланами, которые руководители этим вопросом. И сейчас они вернулись к этому. И, насколько нам известно. одновременно с вопросом Бессарабии, вопросом Молдовы в контексте Бессарабии, будут пытаться расшатать ситуацию в Одесском регионе и Молдове. У нас есть такие данные", - сообщил Грицак.

В 2015 году СБУ разоблачила и обезвредила группу, которая готовила на территории Одесской области незаконное государственное образование "Бессарабия".

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