«На России уже давно у некоторых не стоит». Интервью NV с Алексеем Даниловым — о театре абсурда — РФ, которой на самом деле не существует как страны 14 июля, 19:09 NV Премиум Алексей Данилов, секретарь СНБО (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Никакой России не существует, это фейковая история, считает секретарь СНБО Алексей Данилов. И добавляет, что этому тезису есть «яркое подтверждение».

О чем именно идет речь, какое отношение к войне России против Украины имеет Арктика, а также о преодолении коррупции в Украине Данилов рассказал в интервью Radio NV.

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— Хочу обсудить с вами самое главное событие этой недели — саммит НАТО в Вильнюсе. Но сначала хочу спросить о том, как вы поняли раздражение президента Украины перед Вильнюсом? Иностранные медиа писали, что представители НАТО были шокированы, не ожидали такого от Зеленского.

— Во-первых, это не реплики президента Зеленского. Это высказывания президента [страны], на территории которой идет большая война. И мы должны с вами это понимать. Президент представляет нашу страну и он отстаивает интересы прежде всего нашей страны.

Относительно ситуации, что кому-то — нравится, кому-то — не нравится. Я еще раз подчеркиваю: мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В XXI веке в центре Европы происходит война более чем 500 дней. Мы бы точно понимали, что с этим вопросом надо как можно скорее заканчивать, чтобы поставить точку. Каждый день гибнут люди. Не надо это воспринимать, как какие-то личные вызовы. Надо находить на сложные вопросы ответы.

— Разве этого не понимают в странах НАТО? Почему тогда все западные медиа писали, что они чем-то шокированы?

— Я не могу сказать, кто чем шокирован. Когда я в 5:30 утра уже 500-й день получаю информацию, что у нас произошло непосредственно на фронте, вот я точно могу сказать, что я шокирован.

Я шокирован убийством наших детей. Больше 500 детей на сегодня эта мразь по фамилии Путин убила на территории нашей страны. 500. Вот об этом надо говорить, чтобы понимать, что с этим нужно что-то делать. И делать как можно скорее.

Для того, чтобы мы как можно скорее поставили точку в этом вопросе, нам нужна победа. Мы не собираемся сдаваться, как бы кто-то не хотел нам предлагать те или иные [варианты]. Мы точно ни один из них не можем рассматривать, потому что мы понимаем тот исторический момент, который на сегодня происходит на территории нашей страны.

У нас наконец за 300 с лишним лет появляется возможность стать независимой, великой страной, страной с большой буквы, но для этого нужно прилагать максимум усилий. И главное нам надо понимать, что за нас эту работу делать никто не будет. Но нам нужна помощь.

Сейчас нам нужна именно военная помощь, чтобы мы поставили точку в этом вопросе.

Мы осознаем, что происходит. Мы понимаем, что это не только наша война. И это ошибочная позиция, что это война Украины и России. Нет, друзья, немного не так.

Во-первых, мы защищаем границы Европы. Если бы РФ 24 февраля 2022 года сделала то, что они планировали сделать; если бы не героическая защита прежде всего нашего народа, общества, то на сегодня ситуация была бы совсем другой. И она многогранна.

Эта ситуация не только Европы, но и Арктики касается, о которой почему-то все молчат. А мы осознаем, что, представляете себе, чем бы там должны были сегодня заниматься страны ЕС и не только, если бы Путин одержал победу на территории нашей страны. Как бы выглядела сегодня ситуация арктического вопроса?

Мир связан между собой. Мы понимаем, что происходит, поэтому хотим соответствующего взрослого поведения в отношении всех процессов, которые происходят сегодня как на территории нашей страны, так и вокруг.

— Возвращаясь к заявлению Зеленского. Мы понимаем, что это связано с одним простым фактом: мы ожидали более жесткой в отношении России формулировки в даже формальном приглашении Украины в НАТО. Есть мнение, что этого не прозвучало, потому что наши западные партнеры думают использовать членство Украины в НАТО в переговорах со страной-агрессором.