«Ищут по всему миру». Оккупантам не хватает различных боеприпасов — Буданов 26 декабря, 09:20 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Российская оккупационная армия столкнулась с нехваткой различных боеприпасов. Теперь Кремль ищет советские снаряды по всему миру.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы с марта, а они — примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, — так и у них это началось», — отметил он.

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Буданов рассказал, что у РФ проблемы с боеприпасами к артиллерии, осколочно-фугасными снарядами к танкам и ракетами к реактивным системам залпового огня.

«Сейчас россияне также по всему миру ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные и реактивные снаряды к Градам и Ураганам», — добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщало, что боевики ЧВК Вагнер получили оружие из Северной Кореи для продолжения полномасштабной войны РФ против Украины.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран, как Иран и Северная Корея. В Госдепе подтвердили, что Пхеньян тайно передает Москве боеприпасы.

