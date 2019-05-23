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Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Верховный суд зарегистрировал иск об отмене указа о досрочных выборах в Раду

Сегодня, 17:42
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Верховный суд зарегистрировал иск об отмене указа о досрочных выборах в Раду - фото

НВ

Верховный суд зарегистрировал производство по иску об отмене указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Как сообщили в пресс-службе суда, в течение пяти дней со дня подачи иска (23 мая) будет принято решение о следующих процессуальные действиях.

Согласно сообщению, истец просит суд признать указ от 21 мая 2019 № 303/2019 О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов противоправным и недействительным.

Напомним, что общественная организация Спильна справа подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Член Венецианской комиссии в 2009—2013 годах, юрист Марина Ставнийчук считает, что обжалование указа не будет иметь никаких результатов.

В ЦИК Украины заявили, что избирательная кампания начнется 24 мая, обжалование указа никак не повлияет на избирательный процесс.

Теги:   Верховный суд Украины Верховная Рада Досрочные выборы в ВР Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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