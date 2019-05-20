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Роспуск Верховной Рады: Тимошенко прокомментировала решение Зеленского

20 мая, 16:59
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Роспуск Верховной Рады: Тимошенко прокомментировала решение Зеленского - фото

НВ

Зеленский заявил о роспуске парламента

Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, комментируя решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, заявила, что его поддерживает.

Об этом она сообщила в видеообращении.

Однако, по словам Тимошенко, действующий парламент должен принять ряд неотложных решений и уйти красиво.

«Я считаю, что парламент „наработал“ на досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы. Наша команда целиком и полностью готова к досрочным парламентским выборам и, несомненно, мы в них примем сильное участие, но еще этот парламент должен сделать свою работу», — сказала Тимошенко.

Нардеп считает, что Верховная Рада безотлагательно должна принять новый закон о выборах, изменить всех руководителей силовых ведомств: Генпрокурора, главу СБУ, министра обороны.

Также парламент должен принять закон о наказании за незаконное обогащение и снижение тарифов.

«Хотела бы предупредить всех депутатов, выполнить эту функцию — это важно, потому что даже этот парламент должен уйти красиво, а не коррумпированный, лоббистским, таким, что предал интересы людей», — заявила она.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

Позже новый президент пригласил глав фракций Рады на консультации во вторник, 21 мая, в Администрацию президента.

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский Юлия Тимошенко

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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