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Роспуск Рады. Зеленский планирует подписать указ 22 мая — Хомутынник

Вчера, 13:50
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Роспуск Рады. Зеленский планирует подписать указ 22 мая — Хомутынник - фото

president.gov.ua

Встреча Зеленского с главами парламентских фракций

Сопредседатель депутатской группы Партия Видродження в Верховной Раде Виталий Хомутынник заявил, что президент Владимир Зеленский планирует подписать указ о роспуске Рады 22 мая.

Об этом он сказал журналистам по итогам консультаций глав парламентских фракций с президентом, передают Українськi Новини.

«По словам Президента Украины, такой указ может быть выдан уже завтра, и выборы могут быть назначены на 21 июля этого года», — сказал он.

В то же время, советник Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что указ о роспуске Верховной Рады будет подписан в ближайшее время и опубликован в ближайшие дни, передает Интерфакс-Украина.

«Что касается самого указа, то он будет подписан в ближайшее время. И мы ожидаем его обнародования в ближайшее время», — сказал Богдан журналистам после консультаций.

Ранее сообщалось, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявлял, что досрочные выборы состоятся 21 июля.

В то же время, вице-спикер Рады Ирина Геращенко после консультаций с Зеленским заявила, что выборы могут пройти как 21 июля, так и 28 июля.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Роспуск парламента Верховная Рада Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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