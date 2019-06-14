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Роспуск Рады: Парубий передал КСУ важное доказательство существования коалиции

14 июня, 14:05
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Роспуск Рады: Парубий передал КСУ важное доказательство существования коалиции - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

По словам Парубия, коалиция в ВР существовала на момент выхода из Народного фронта

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в парламентскую коалицию.

В эфире телеканала Эспрессо он также сказал, что все передал заявления о выходе из коалиции, которые поступали в аппарат Рады.

«Коалиция в начале своего создания насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления народных депутатов, которые написали заявления о выходе из коалиции, и если количество этих заявлений отнять от цифры 302, то получается более 226», — отметил Парубий.

По его словам, это подтверждает, что на момент выхода из коалиции Народного фронта она существовала.

Он добавил, что кроме членов двух фракций в коалицию входило много внефракционных депутатов.

11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа Зеленского о прекращении полномочий Верховной Рады и назначении выборов на 21 июля.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.

Теги:   Верховная Рада Парламентская коалиция Конституционный суд Украины Андрей Парубий

Спецтема   Выборы в Раду

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