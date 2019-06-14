Роспуск Рады: Парубий передал КСУ важное доказательство существования коалиции
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в парламентскую коалицию.
В эфире телеканала Эспрессо он также сказал, что все передал заявления о выходе из коалиции, которые поступали в аппарат Рады.
«Коалиция в начале своего создания насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления народных депутатов, которые написали заявления о выходе из коалиции, и если количество этих заявлений отнять от цифры 302, то получается более 226», — отметил Парубий.
По его словам, это подтверждает, что на момент выхода из коалиции Народного фронта она существовала.
Он добавил, что кроме членов двух фракций в коалицию входило много внефракционных депутатов.
11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа Зеленского о прекращении полномочий Верховной Рады и назначении выборов на 21 июля.
Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.
Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.
В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.