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Роспуск Рады: команда Зеленского ждет решения КСУ уже сегодня

Сегодня, 14:19
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Роспуск Рады: команда Зеленского ждет решения КСУ уже сегодня - фото

ccu.gov.ua

Решение КСУ о досрочных выборах может быть уже сегодня

В команде Владимира Зеленского ожидают решения Конституционного Суда относительно конституционности указа президента от 21 мая о досрочном роспуске Верховной Рады уже сегодня.

Как сообщил Судебно-юридической газете представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, он убежден, что решение будет в пользу досрочных выборов.

«Даже если решение КСУ окажется не в пользу президента, то это не означает, что процесс подготовки к досрочным выборам в парламент прекратится. Есть непрерывность избирательного процесса, деньги потрачены, и самое главное — на это есть запрос народа», — сказал он.

11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа Зеленского о прекращении полномочий Верховной Рады и назначении выборов на 21 июля.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.

Теги:   Верховная Рада Руслан Стефанчук Парламентские выборы Конституционный суд Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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