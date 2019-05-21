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Роспуск парламента. Рада сможет принимать законы до принятия присяги новыми депутатами — Богдан

Вчера, 14:33
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Роспуск парламента. Рада сможет принимать законы до принятия присяги новыми депутатами — Богдан - фото

Наталия Кравчук / НВ

Андрей Богдан считает, что Рада может продолжать принимать законы после указа президента о ее роспуске

Верховная Рада может принимать решения и после указа о досрочном прекращении ее полномочий, заявил советник Владимира Зеленского Андрей Богдан.

«Мы считаем, и это предусмотрено Конституцией, что Верховная Рада слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом с момента принятия присяги последним. Поэтому Верховная Рада действует, будет рассматривать законы», — ответил Богдан на вопрос агентства Интерфакс-Украина, может ли Верховная Рада после роспуска работать в пленарном режиме и принимать законы.

В тоже время, явка депутатов и исполнение ими своих депутатских полномочий, по мнению Богдана, отдельный вопрос.

Ранее лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что Рада не сможет принимать никакие законы после указа президента Украины о роспуске парламента. Тимошенко добавила, что решение о роспуске Рады является абсолютно легитимным правовым решением в соответствии со ст. 106 Конституции Украины.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП. По их итогам было принято решение о досрочном прекращении полномочий Рады нынешнего созыва.

Теги:   Андрей Богдан Роспуск парламента Верховная Рада Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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