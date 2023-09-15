Накануне Рош ха-Шана. Зеленский встретился с представителями еврейской общины 15 сентября, 01:03 Встреча президента с представителями еврейской общины (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 14 сентября, встретился с представителями украинской еврейской общины накануне Рош ха-Шана.

Глава государства сообщил в Facebook, что провел переговоры с военнослужащими и раввинами из 26 городов Украины, в том числе Донецка и Луганска.



«Спасибо за поддержку нашей страны, нашего стремления к миру. Мир может быть только благодаря победе Украины. И мы верим, что сможем восстановить справедливый и честный мир для всей Украины как можно быстрее!» — заявил он.

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Участники встречи рассказали президенту о работе еврейских общин в Украине в время полномасштабного вторжения страны-агрессора России, а также об участии еврейских организаций в восстановлении Украины. Они вручили Зеленскому символическую менору.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Рош ха-Шана — иудейский Новый год, который в этом году выпал на 15−17 сентября.

Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования Рош ха-Шана. До полномасштабной войны в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов. В прошлом году, несмотря на полномасштабное российское вторжение, в Умань приехали более 23 тысяч паломников, в этом в течение 15−17 сентября ожидалось более 30 тысяч.

В местах паломничества в этом году будут нести службу как украинские, так и израильские полицейские.