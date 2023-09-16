Зеленский поздравил иудеев с Рош ха-Шана 16 сентября, 01:24 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 15 сентября, поздравил украинскую еврейскую общину с иудейским Новым годом Рош ха-Шана.

«Поздравляю всех, кто празднует, и желаю, чтобы следующий год стал мирным — наконец-то мирным для всей Украины, для всех наших людей. Украина заслуживает мира, потому что делает все для победы», — сказал глава государства в вечернем обращении.



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У себя в соцсетях президент также пожелал, чтобы новый год «принес новое начало и надежду на светлое будущее, дал силы для победы добра над злом и восстановления мира».

Накануне Зеленский встретился с представителями украинской еврейской общины в Офисе президента.

Рош ха-Шана — иудейский Новый год, который в этом году выпал на 15−17 сентября.

Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования Рош ха-Шана. До полномасштабной войны в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов. В прошлом году, несмотря на полномасштабное российское вторжение, в Умань приехали более 23 тысяч паломников, в этом в течение 15−17 сентября ожидалось более 30 тысяч.

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По данным МВД, по состоянию на утро 15 сентября в Умань прибыли более 32 тысяч паломников-хасидов.

В местах паломничества в этом году несут службу как украинские, так и израильские полицейские.