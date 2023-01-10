Львовский юрист и блогер стал заместителем главы военной администрации Херсона: его назначение уже обсуждают в соцсетях 10 января, 12:07 В соцсетях неоднозначно отреагировали на назначение львовского Instagram-блогера на должность в военную администрацию Херсона (Фото:Скриншот видео zaxid.net/YouTube)

Заместителем начальника городской военной администрации Херсона Галины Луговой назначили львовского юриста и активиста Романа Салабая. Он также активно развивал свой блог в Instagram, зарабатывая на рекламе в этой соцсети.

О назначении Салабая сообщило местное издание Kavun.City. Они получили данные о заместителям Луговой после соответствующего запроса.

Другое местное издание Мост уточнило, что сроки назначения львовского блогера на должность в военную администрацию Херсона не уточняется, так как кадровые решения не афишируют местные власти.

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До этого назначения 36-летний Роман Салабай жил во Львове. В 2014 году вместе с другими активистами стал соучредителем и руководителем общественной организации Вектор Европейского Развития ВАРТО. Организация занималась вопросами местного самоуправления, предоставляла юридическую и другую консультативную помощь, а также занималась проблемами незаконного строительства. Однако с конца 2020 года страница ГО в Facebook не обновляется.

Салабай также является соучредителем и руководителем Юридической компании Евро менеджмент консалтинг и в 2020 году получил адвокатское свидетельство.

Новый заместитель Луговой также популярный Instagram-блогер. Его основная страница на данный момент заблокирована, а страница для сотрудничества и кооперации закрыта.

В соцсетях неоднозначно отреагировали на факт назначения Салабая, а в военной администрации пока не прокомментировали решение сделать заместителем главы ГВА львовянина.

Украинский журналист Вахтанг Кипиани задался вопросом, почему на эту должность в прифронтовой город назначили именно Салабая. Он также усомнился в деятельности его ГО.

«Львовский инстаблогер стал заместителем начальника военной (!) администрации Херсона. Сайт этого „общественного деятеля“ и его ГО с гуглом искал — не нахожу. ФБ-страница последние четыре года без новостей. Вот реально, где выкапывают таких назначенцев в прифронтовый город? Почему он, а не [подставьте фамилию]?» — написал Кипиани в Facebook.

Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко сообщила об агрессивном поведении львовянина, когда она пришла к Луговой и-за ситуации с работой пекарни в городе.

«Когда мы со свежеиспеченным хлебом пришли к госпоже Луговой, у нее в кабинете сидел господин, представившийся ее советником, он снимал нашу встречу, а затем агрессивно защищал руководительницу. Сегодня его назначили заместителем „мэра“. Знакомьтесь, блогер Роман Салабай», — рассказала она.

В то же время, в комментариях под этими публикациями многие защищают нового чиновника Херсона. Пользователи соцсетей говорят о четкой гражданской позиции Салабая и о его компетенциях.

Фото: Скриншот Facebook

Фото: Скриншот Facebook

Также утверждается, что его страница в Instagram заблокирована после публикации контента, связанного с войной РФ против Украины, из-за «мови ворожнечі».

Фото: Скриншот Facebook

Сам Салабай пока не прокомментировал свою новую должность и реакцию, которую вызвало его назначение.

В Херсоне одна из наиболее сложных ситуаций с безопасностью. Областной центр регулярно обстреливают войска РФ после бегства на левый берег Херсонской области. Атаки оккупантов приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения.