ВАКС оставил без изменений меру пресечения для Насирова

ВАКС оставил без изменений меру пресечения для Романа Насирова (Фото: Пресс-служба Кабмина)

Во вторник, 24 июня, Высший антикоррупционный суд решил оставить без изменений меру пресечения для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова , обвиняемого во взяточничестве и фигурировавшего в «газовом деле» Александра Онищенко.

Об этом сообщили в Transperency International Ukraine.

Так, сторона защиты просила отменить залог в размере 40 млн гривен и заменить его на личное обязательство. Это аргументировалось значительным размером залога и аналогичным перечнем обязанностей по другому делу.

Однако прокурор опровергла это, напомнив о неудачной попытке Насирова мобилизоваться. Поэтому ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства защитника и оставил меру пресечения без изменений.

Напомним, 24 апреля Высший антикоррупционный суд заключил под стражу Романа Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 миллионов гривен.

Тогда суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, требовавшей взять экспредседателя ГФС под стражу с альтернативой внесения залога в размере 75 млн гривен. Это ходатайство явилось следствием попытки Насирова мобилизоваться, указывает ГПК.

На заседании прокурор отметила, что желание мобилизоваться связано с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, который произойдет уже менее чем через год. В то время как Насиров и его защитники утверждали, что мотивы добровольной мобилизации являются «долгом государству и обязанностью».

Дело Романа Насирова — что известно

Экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова подозревают в получении взятки в 722 миллиона гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.

Насирова арестовали в октябре 2022 года. 18 апреля 2023-го НАБУ и САП завершили досудебное расследование.

24 мая 2024 года пресс-служба ВАКС сообщила, что за Насирова внесли залог в 55 млн гривен. Его выпустили из-под стражи.

9 апреля 2025 года общественная организация Transparency International Ukraine сообщила, что Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов. Впоследствии Военная служба правопорядка ВСУ заявила, что отменяет приказ о мобилизации Насирова.

10 апреля ВАКС продлил Роману Насирову меру пресечения до 10 июня. Он обязан носить электронный браслет, сдать загранпаспорт, ему также запрещено выезжать за пределы Киевской области.

2 мая Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд обвинительный акт по взятке Насирову.

Как выяснило следствие, Насиров через родственника получил часть взятки в размере более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).

9 мая спикер ВАКС Олеся Чемерис заявила, что Насиров вышел из-под стражи после внесения залога.