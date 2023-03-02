Зеленский назначил нового главу военной администрации Херсона

2 марта, 18:15
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Роман Мрочко (Фото:Роман Мрочко / Facebook)

Роман Мрочко (Фото:Роман Мрочко / Facebook)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 2 марта, назначил нового руководителя Херсонской городской военной администрации.

Распоряжения опубликованы на сайте главы государства. Зеленский уволил Галину Луговую и назначил новым начальником Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

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Как сообщает Суспільне, Мрочко — бывший заместитель военного прокурора Южного региона, в 2015—2017 годах был военным прокурором Луганского гарнизона сил АТО, в 2014—2015 годах — заместителем военного прокурора Винницкого гарнизона Центрального региона Украины, с сентября по декабрь 2014-го — заместителем военного прокурора Черниговского гарнизона Центрального региона Украины. В ноябре 2022 года получил звание полковника.

Галина Луговая возглавляла Херсонскую городскую ВА с 21 сентября 2022 года. Ранее она исполняла обязанности городского головы Херсона Игоря Колыхаева, которого похитили российские оккупанты, а до этого была секретарем Херсонского горсовета.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Херсон Херсонская область Владимир Зеленский Война России против Украины

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