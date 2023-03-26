«Этому потакали». Мотор Сич продавала двигатели иранским компаниям. Кто об этом должен был знать — интервью NV с Романом Костенко

26 марта, 18:40
Эксклюзив NV
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Роман Костенко в Верховной Раде Украины (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Роман Костенко в Верховной Раде Украины (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Автор: Власта Лазур

Под руководством президента Вячеслава Богуслаева компания Мотор Сич продавала двигатели подсанкционным компаниям из Ирана, в том числе и производителям Шахедов, которыми Россия уже полгода атакует Украину.

У секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко есть по этому поводу вопросы и к власти, и к СБУ, и к Службе внешней разведки. Нардеп считает, что об этих поставках не могли не знать, а это значит, что процессу потакали.

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В интервью Radio NV Костенко рассказал, кто должен был владеть информацией о продаже украинских деталей в Иран и Россию, зачем диктатор Путин планирует разместить ядерное оружие на территории Беларуси, а также о клещах, которые продолжают угрожать Бахмуту.

— Путин заявил о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Некоторые военные эксперты говорят, в том числе в Институте изучения войны, что Путин планировал это сделать еще перед полномасштабным вторжением, но не успел. Может, так хотел держать в напряжении. Видите ли вы повод для волнения? Что может произойти?

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Интервью NV Служба безопасности Украины (СБУ) Иран Беларусь Александр Лукашенко Мотор Сич Вячеслав Богуслаев Радио NV Роман Костенко Россия-Беларусь Война России против Украины Shahed-136

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