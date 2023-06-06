Высшая квалификационная комиссия судей выбрала нового главу 6 июня, 16:37 Роман Игнатов (слева) (Фото:Вища кваліфікаційна комісія суддів України / Facebook)

Главой Высшей квалификационной комиссии судей во вторник, 6 июня, выбрали судью Киевского апелляционного суда Романа Игнатова.

Как сообщает пресс-служба ВККС, решение приняли во время организационного заседания ВККС. Игнатова поддержали девять членов комиссии (всего на заседании присутствовали 13 членов ВККС, кроме самого Игнатова).

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ВККС необходим для заполнения вакансии в судебной системе и завершения квалификационной оценки судей.

Ранее Фундация DEJURE сообщила, что 1 июня Высший совет правосудия проголосовал за новый состав Высшей квалификационной комиссии судей. Эксперты аналитического центра заявили, что «есть обоснованные сомнения в добропорядочности или профессиональности» двух из 16 членов ВККС — Владимира Луганского и Людмилы Волковой.



«Мы приветствуем избрание новой ВККС. Перезапуск этого органа судейского управления был крайне важен как для полноценного функционирования судебной ветви власти, так и для выполнения второго из семи условий, которые поставила перед нами Еврокомиссия, когда принимала решение о статусе Украины как кандидата в члены ЕС. У новой ВККС будет две приоритетные задачи: завершить квалификационное оценивание и подобрать более 2,5 тысячи судей на свободные вакансии», — отметили в Фундации.

