Обстрел аэродрома Канатово: суд продлил меру пресечения экс-разведчику Червинскому 20 июня, 00:32 Роман Червинский (Фото:Суспільне)

Шевченковский суд Киева в понедельник, 19 июня, продлил арест бывшего разведчика Романа Червинского на 1 месяц — до 21 июля.

Как сообщает Суспільне, заседание прошло в закрытом режиме. По мнению адвоката Червинского Виктора Василюка, это сделали, чтобы «скрыть позор прокуратуры». Адвокат также заявил, что суд удовлетворил ходатайство о допросе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.



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«Сейчас мы пытаемся дозвониться в штаб. Чтобы Залужный прибыл на заседание суда и дал показания. Мы с ним до этого разговаривали, и он обещал дать правдивые показания по этому делу», — сказал Виктор Василюк.

Другой адвокат Сергей Лысенко сказал, что сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда. Защита называет продление ареста безосновательным. По его словам, суд не учел то, что мать Червинского потеряла зрение, у супруги инвалидность и на его содержании трое детей. Адвокат считает, что на заседание суда не хотели «допускать прессу».

Дело Романа Червинского: что известно

СБУ 21 апреля сообщила бывшему и.о. командира одной из воинских частей Червинскому о подозрении по ч.5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.



Глава СБУ Василий Малюк обвинил Червинского в том, что он «скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства». По его словам, военнослужащий почти восемь месяцев не появляется на службе, поэтому «фактически дезертир».



24 апреля Червинского задержали в Тернопольской области, на следующий день Шевченковский райсуд отправил его под стражу на два месяца без права залога.



В материалах дела сказано, что Червинский вместе с другими людьми решил самовольно провести «спецоперацию» по захвату самолета ВКС РФ, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Украины.



По версии следствия, «операция» проходила без согласования с государственными органами и вопреки замечаниям СБУ, в ходе нее Россия получила данные о размещении военнослужащих Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и смогла нанести удар по аэродрому Канатово.

По словам самого Червинского, после отказа ГУР заниматься операцией ее готовила СБУ, а его с командой подключили на последнем этапе для «помощи с профессиональной точки зрения».



В результате ракетного удара погиб командир части, 17 защитников были ранены. Украина потеряла два боевых истребителя, серьезно пострадали взлетная полоса и другая техника и здания.



Попытка « угнать российские самолеты»

ФСБ страны-агрессора 25 июля 2022 года распространила заявление о том, что украинская разведка якобы готовила операцию по угону российских военных самолетов, которую удалось «сорвать». В ФСБ утверждали, что сотрудники ГУР Министерства обороны пытались завербовать российских военных летчиков, чтобы те увели самолеты на украинские аэродромы, в обмен на «денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС».



Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что "операция" на самом деле была сложной игрой бывших украинских оперативников и российской спецслужбы. По словам Грозева, она стала серьезной ошибкой для ФСБ, в ходе которой были непреднамеренно раскрыты личности десятков российских офицеров контрразведки, их методы работы и агенты под прикрытием.

