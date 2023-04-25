Бутусов предложил взять на поруки полковника Червинского, подозревамого в организации «операции» по захвату российского самолета 25 апреля, 16:44 Роман Червинский и Юрий Бутусов в зале суда (Фото:Юрій Бутусов / Facebook)

Шевченковский суд Киева закрыл заседание, на котором во вторник, 25 апреля, избирают меру пресечения полковнику Роману Червинскому, подозреваемому в организации неудачной «операции» по захвату российского самолета. По версии следствия, его действия привели к массированному удару РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.

Как сообщает УП, журналистов не пустили в зал суда. Адвокат Червинского Людмила Куса заявила отвод следственной судье Ольге Чайке, которая отказалась выпускать ее подзащитного из бокса и закрыла слушание.



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«Следственная судья отказалась отпускать Червинского из клетки и пока не рассматривала наши заявления о допросе свидетелей. Следственная судья вела себя не очень нормально по отношению к стороне защиты, удовлетворяя все ходатайства прокурора. В частности, прокурор просил закрыть судебное заседание. Журналистов даже не допустили к началу. Поэтому было сделано заявление об отводе», — сказала адвокат.

Главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов в Facebook написал, что Червинский участвовал в операциях по уничтожению Гиви, Моторолы и других российских террористов, он является мишенью российских спецслужб и «кроме Украины, ему бежать некуда». По мнению журналиста, дело в отношении Червинского — «месть за публичные показания по Вагнергейту».

«Червинский своей службой доказал, что он патриот Украины, и у него есть государственные награды за настоящие подвиги. Заказали Червинского по выдуманной причине, чтобы отомстить за его публичные свидетельства по делу о попытке захвата группы российских наемников из Вагнера в 2020 году, которую сорвали [глава ОП Андрей] Ермак и Офис президента, слив информацию врагу», — считает Бутусов.



Он также утверждает, что замглавы ОП Олег Татаров давит на судью Чайку, «чтобы она посадила полковника СБУ за решетку». Журналист подал заявление о том, что хочет взять Червинского на поруки.

«Червинский никуда не уйдет, он для себя все компромиссы давно отрезал, держать его за решеткой могут только по заказу и под давлением власти, это несправедливо и позорно для государства», — добавил он.

Червинский в суде заявил о политическом давлении, передает УП: «Это использование смерти военных для политического давления. Подозрение основывается на основе неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов».

В Офисе президента пока не комментировали эту информацию.



Украинская правда 20 апреля опубликовала материал, в котором сказано, что Червинский — участник операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, который после резонанса публично заявлял об угрозах.

По данным УП, аэродром Канатово как место встречи российского самолета предложил российский пилот, с которым, как утверждается, вели переговоры участники операции. До событий июля 2022 года аэродром уже обстреливали российские оккупанты, пишет УП.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, что Роман Червинский руководил операцией по задержанию ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха, которого передали России в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года.

Массированный удар РФ по аэродрому Канатово

Бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Романа Червинского задержали в Тернопольской области 24 апреля.

Ранее глава СБУ Василий Малюк обвинил Червинского в том, что он «скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства». По его словам, военнослужащий почти восемь месяцев не появляется на службе, поэтому «фактически дезертир».

СБУ 21 апреля сообщила Червинскому о подозрении по ч.5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.

В материалах дела сказано, что подозреваемый вместе с другими людьми решил самовольно провести «спецоперацию» по захвату самолета ВКС РФ, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Украины.

«Операция» проходила без согласования с государственными органами и вопреки замечаниям СБУ. По данным спецслужбы, в ходе этой «операции» Россия получила данные о размещении военнослужащих Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и смогла нанести удар по аэродрому Канатово.

В результате ракетного удара погиб командир части, 17 защитников были ранены. Украина потеряла два боевых истребителя, серьезно пострадали взлетная полоса и другая техника и здания.

Попытка « угнать самолеты» у россиян

ФСБ страны-агрессора 25 июля 2022 года распространила заявление о том, что украинская разведка якобы готовила операцию по угону российских военных самолетов, которую удалось «сорвать». В ФСБ утверждали, что сотрудники ГУР Министерства обороны пытались завербовать российских военных летчиков, чтобы те увели самолеты на украинские аэродромы, в обмен на «денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС».



Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что «операция» на самом деле была сложной игрой бывших украинских оперативников и российской спецслужбы. По словам Грозева, она стала серьезной ошибкой для ФСБ, в ходе которой были непреднамеренно раскрыты личности десятков российских офицеров контрразведки, их методы работы и агенты под прикрытием.

