Бутусов предложил взять на поруки полковника Червинского, подозревамого в организации «операции» по захвату российского самолета

25 апреля, 16:44
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Роман Червинский и Юрий Бутусов в зале суда (Фото:Юрій Бутусов / Facebook)

Роман Червинский и Юрий Бутусов в зале суда (Фото:Юрій Бутусов / Facebook)

Шевченковский суд Киева закрыл заседание, на котором во вторник, 25 апреля, избирают меру пресечения полковнику Роману Червинскому, подозреваемому в организации неудачной «операции» по захвату российского самолета. По версии следствия, его действия привели к массированному удару РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.

Как сообщает УП, журналистов не пустили в зал суда. Адвокат Червинского Людмила Куса заявила отвод следственной судье Ольге Чайке, которая отказалась выпускать ее подзащитного из бокса и закрыла слушание.

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«Следственная судья отказалась отпускать Червинского из клетки и пока не рассматривала наши заявления о допросе свидетелей. Следственная судья вела себя не очень нормально по отношению к стороне защиты, удовлетворяя все ходатайства прокурора. В частности, прокурор просил закрыть судебное заседание. Журналистов даже не допустили к началу. Поэтому было сделано заявление об отводе», — сказала адвокат.

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Самолет с наемниками должны были посадить в Украине (Фото:Pixabay) «Дерзкая украинская операция». Расследование Bellingcat о вербовке и плане поимки боевиков ЧВК Вагнера — все подробности

Главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов в Facebook написал, что Червинский участвовал в операциях по уничтожению Гиви, Моторолы и других российских террористов, он является мишенью российских спецслужб и «кроме Украины, ему бежать некуда». По мнению журналиста, дело в отношении Червинского — «месть за публичные показания по Вагнергейту».

«Червинский своей службой доказал, что он патриот Украины, и у него есть государственные награды за настоящие подвиги. Заказали Червинского по выдуманной причине, чтобы отомстить за его публичные свидетельства по делу о попытке захвата группы российских наемников из Вагнера в 2020 году, которую сорвали [глава ОП Андрей] Ермак и Офис президента, слив информацию врагу», — считает Бутусов.

Он также утверждает, что замглавы ОП Олег Татаров давит на судью Чайку, «чтобы она посадила полковника СБУ за решетку». Журналист подал заявление о том, что хочет взять Червинского на поруки.

«Червинский никуда не уйдет, он для себя все компромиссы давно отрезал, держать его за решеткой могут только по заказу и под давлением власти, это несправедливо и позорно для государства», — добавил он.

Червинский в суде заявил о политическом давлении, передает УП: «Это использование смерти военных для политического давления. Подозрение основывается на основе неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов».

В Офисе президента пока не комментировали эту информацию.

Украинская правда 20 апреля опубликовала материал, в котором сказано, что Червинский — участник операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, который после резонанса публично заявлял об угрозах.

По данным УП, аэродром Канатово как место встречи российского самолета предложил российский пилот, с которым, как утверждается, вели переговоры участники операции. До событий июля 2022 года аэродром уже обстреливали российские оккупанты, пишет УП.

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Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, что Роман Червинский руководил операцией по задержанию ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха, которого передали России в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года.

Массированный удар РФ по аэродрому Канатово

Бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Романа Червинского задержали в Тернопольской области 24 апреля.

Ранее глава СБУ Василий Малюк обвинил Червинского в том, что он «скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства». По его словам, военнослужащий почти восемь месяцев не появляется на службе, поэтому «фактически дезертир».

СБУ 21 апреля сообщила Червинскому о подозрении по ч.5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.

В материалах дела сказано, что подозреваемый вместе с другими людьми решил самовольно провести «спецоперацию» по захвату самолета ВКС РФ, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Украины.

«Операция» проходила без согласования с государственными органами и вопреки замечаниям СБУ. По данным спецслужбы, в ходе этой «операции» Россия получила данные о размещении военнослужащих Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и смогла нанести удар по аэродрому Канатово.

В результате ракетного удара погиб командир части, 17 защитников были ранены. Украина потеряла два боевых истребителя, серьезно пострадали взлетная полоса и другая техника и здания.

Попытка «угнать самолеты» у россиян

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Христо Грозев (Фото:European Press Prize 2019 / скриншот) «Безумная контр-контрразведывательная операция». Христо Грозев рассказал, что стоит за историей ФСБ о попытке Украины «угнать самолеты»

ФСБ страны-агрессора 25 июля 2022 года распространила заявление о том, что украинская разведка якобы готовила операцию по угону российских военных самолетов, которую удалось «сорвать». В ФСБ утверждали, что сотрудники ГУР Министерства обороны пытались завербовать российских военных летчиков, чтобы те увели самолеты на украинские аэродромы, в обмен на «денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС».

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что «операция» на самом деле была сложной игрой бывших украинских оперативников и российской спецслужбы. По словам Грозева, она стала серьезной ошибкой для ФСБ, в ходе которой были непреднамеренно раскрыты личности десятков российских офицеров контрразведки, их методы работы и агенты под прикрытием.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Уголовное дело Аэродром Юрий Бутусов Офис президента Украины Андрей Ермак Вагнергейт Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел

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