Роль Абрамовича в переговорах с Россией преувеличена — Кулеба 16 августа, 00:44 Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что роль российского олигарха Романа Абрамовича в переговорах Украины с Россией преувеличена.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном в понедельник, 15 августа, Кулеба отметил, что Абрамович — «человек с прямым доступом» к российскому диктатору Владимиру Путину.



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«Представьте, у вас война, ничего еще не ясно, и тут приходят и говорят: „Есть человек, который имеет прямой доступ к Путину“. Вы бы отвергли услуги такого человека?.. Вот и президент тоже не отверг… Но роль его в этом процессе, как она представляется в медиа, безусловно, преувеличена», — сказал он.



Министр также рассказал о своей встрече с главой МИД страны-террориста России Сергеем Лавровым в Анталье при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Кулеба отметил, что Лавров придерживался официальной линии российской пропаганды о «неонацистах» и был не уверен в себе. Во время переговоров украинский министр предложил Лаврову поговорить откровенно, но тот продолжил повторять пропагандистские штампы.

"…Он просто в ответ начал нести всю эту пургу про «денацификацию», «демилитаризацию»… То есть если я до этого считал, что он, может, все-таки не верит в это все, а просто как бы отрабатывает… в Анталье я вышел с этой встречи стопроцентно убежденным, что он верит во все то, что он говорит", — добавил Кулеба.

В конце марта советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк заявил, что Абрамович — «крайне эффективный посредник» на переговорах и помогает «частично модерировать процесс». В апреле президент Владимир Зеленский подтвердил, что Абрамович входит в состав российской переговорной группы и приезжал в Киев.



Источники Financial Times сообщали, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины. Газета The Wall Street Journal писала, что Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.



В конце июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам только в том случае, если страна-агрессор готова положить конец войне.

Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

Россияне уже умоляют о переговорах – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/bjMC2hEhPi0

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