Продюсер Роднянский назвал себя причастным к включению Абрамовича в переговоры Украины и России

20 января, 14:37
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Александр Роднянский (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Александр Роднянский (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Включить российского олигарха Романа Абрамовича в переговоры между Украиной и РФ в феврале 2022 года предложил продюсер Александр Роднянский.

Об этом сказал сам режиссер в интервью российской журналистке Ирине Шихман.

По словам Роднянского, который длительное время работал в России, касательно Абрамовича он общался с руководителем Офиса президента Украины Андрея Ермака.

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«Я много разговаривал с моими украинскими друзьями и политиками, и они говорили о необходимости найти кого-то, кто мог бы стать полноценным посредником, потому что им казалось, что посредники, назначенные Кремлем, не доносят, не справляются, не формулируют, что они говорят. Я на это всегда отвечал, что не знаю кремлевских политиков в целом […], но я знаю практически всех российских бизнесменов. И я сказал, что самый лучший человек, которого я знаю — Роман Аркадьевич Абрамович», — сказал Роднянский.

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28 февраля 2022 года Sky News сообщил, что Роман Абрамович прибыл в Беларусь, чтобы помочь России и Украине договориться во время начавшихся в тот день переговоров. Телеканал также отмечал, что к привлечению Абрамовича причастен Роднянский.

В августе российское издание РБК написало, что Александр Роднянский избавился от своего бизнеса в РФ.

Его сына – Александра Роднянского-младшего – называли советником президента Украины Владимира Зеленского.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Переговоры Роман Абрамович Александр Роднянский Андрей Ермак Война России против Украины

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