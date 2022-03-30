«Крайне эффективный посредник». В Офисе президента рассказали о роли Абрамовича в переговорах Украины и России 30 марта, 18:33 Цей матеріал також доступний українською Российский олигарх Роман Абрамович (Фото:Reuters/John Sibley)

Советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк заявил, что российский миллиардер Роман Абрамович — «крайне эффективный посредник» на переговорах.

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Во время брифинга в Медиа Центре Украина Подоляк рассказал, что Абрамович «частично модерирует процесс, чтобы не было какого-то недоразумения на входе: когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса».



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Комментируя предполагаемое отравление Абрамовича, о котором ранее писали СМИ, советник главы ОП сказал, что это «более спекулятивные, конспирологические версии, которые должны давить на делегации… мешать им концентрироваться на сути, а не на форме». По его словам, обе делегации сейчас работают в полном составе.

По данным источников Financial Times, российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины. До этого газета The Wall Street Journal писала, что президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.

28 марта расследователи Bellingcat и The Wall Street Journal сообщили, что три члена делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Среди них якобы были Роман Абрамович и украинский народный депутат Рустем Умеров.

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