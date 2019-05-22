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Родные украинских политзаключенных обратились к Зеленскому

Вчера, 17:39
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Родные украинских политзаключенных обратились к Зеленскому - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Родные заложников Кремля, которые находятся в России, а также в оккупированному Крыму и на Донбассе, правозащитники, которые занимаются этими вопросами, обратились к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Родственники обратились с предложением о конкретных действиях для освобождения их близких.

В частности, они предлагают ввести должность Уполномоченного президента по вопросам освобождения заложников Кремля, создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента, публично поддержать законопроект О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложниках, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

Теги:   Россия Политзаключенные Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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