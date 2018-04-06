Риторика Венгрии по украинской образовательной реформе может вскоре измениться - вице-премьер

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе ожидает смены риторики Будапешта относительно украинской образовательной реформы после проведения выборов в Венгрии.

Об этом Климпуш-Цинцадзе заяивла в эфире 5 канала.

"Ожидаем проведения выборов и формирования нового венгерского правительства. Я думаю, что по крайней мере немного риторика изменится", - цитирует вице-премьера Интерфакс-Украина.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина готова к двухстороннему диалогу, готова к консультациям с венгерским меньшинством.

"Мы видим, что даже якобы сначала демонстрируется готовность представителей венгерского меньшинства ехать на консультации в Министерство образования и науки в Украине, и в последний момент вы слышим об отмене такой готовности к участию…", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

При этом она добавила, что украинская языковая норма в законе об образовании "не является такой жесткой, которую сейчас ввела Латвия".

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Будапешт занял жесткую позицию в отношении украинской реформы образования, которая по его мнению, ущемляет права венгерского меньшинства получать образование на венгерском языке.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать дальнейшее сближение Украины с ЕС, а также сотрудничество по линии НАТО. Блокирование будет осуществляться до того момента, пока Украина не отменит некоторые нормы образовательной реформы.

Так, Венгрия применила право вето и заблокировала встречу комиссии Украина-НАТО, которая должна была состояться 14 или 15 февраля. Из-за позиции Будапешта свой визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе отменил министр обороны Украины Степан Полторак.