«С этого момента у РФ начинаются сложности». Рискнет ли Путин использовать ядерное оружие — военный эксперт 29 сентября, 21:42 Эксклюзив НВ Украинские военные в освобожденной от оккупантов РФ Казачьей Лопани в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Об аннексии, ядерном оружии, российской мобилизации и наступлении ВСУ НВ поговорил с Александром Коваленко, военно-политическим экспертом Информационного сопротивления.

30 сентября российский диктатор Путин при участии депутатов госдумы аннексирует оккупированные районы Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, — анонсировал пресс-секретарь Кремля Песков. Недалеко от Красной площади в Москве уже возводят сцену, чтобы отпраздновать это «действо» концертом российских звезд.



Видео дня

Эти события стали следствием проведённых на захваченных россиянами землях референдумов, и состоятся на фоне начатой Путиным мобилизации, его же угроз использовать ядерное оружие в случае угроз территории РФ, а также окружение ВСУ мощной группировки российских войск в городе Лиман.



Как все эти события связаны? Об этом НВ поговорил с Александром Коваленко, военно-политическим экспертом группы Информационное сопротивление.



— Что изменит признание Кремлем фейковых референдумов и формального включения оккупированных территорий в состав России?



— Сами референдумы не имеют никакой юридической силы: ни согласно законодательству Украины, ни даже России. Их не стоит учитывать, потому что это не изменит ситуацию: Украина продолжит отвоевывать собственные территории. Мы видели, как они умеют насиловать свою конституцию: в 2020 году там обнулили президентские сроки [позволив Путину в третий раз баллотироваться на пост президента].



Вдобавок, этими наспех проведенными псевдореферендумами российские власти попытаются объяснить своим гражданам, зачем они начали войну. Мол, там есть множество людей, которые стремились присоединиться к великой России. Будут навязывать им этот нарратив вместо «освобождения Донбасса». Потому что это больше, чем освобождение Донбасса, учитывая площадь захваченной территории. При этом российское руководство прекрасно понимает, что эта война им уже проиграна.



Есть еще один аспект. Информационный. Когда Украина освободит всю свою территорию, а Путин умрет или впадет в кому, то на его место может попасть неолиберал или демократ. Однако, так или иначе, в России обязательно появится Путин 2.0, который ухватится за референдумы, как повод для очередного посягательства на украинскую территорию. Все это, конечно, похоже на конспирологию, но сама Россия живет и основана на подобных конспирологических идеях относительно ее огромных территорий. И, конечно, они не забудут, что некоторое время им в современности принадлежал Крым.



— Крым для путинского режима и его многочисленных приверженцев стал важным элементом их мифа о могуществе после 2014 года. Если украинские войска начнут освобождать полуостров, используют ли россияне ядерное оружие?