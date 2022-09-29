Резников о возможности ядерного удара: Риски есть, но состояние потенциала РФ вызывает вопросы 29 сентября, 12:12 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр обороны заявил, что риск применения Россией тактического ядерного оружия есть, но его качество и состояние вызывает вопросы.

«Остались ли у них носители? Да, остались. Его можно донести и Искандерами, и Калибрами, и самолетами. Какого оно качества и состояния — у меня вопрос», — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Он напомнил, что украинские ракеты Сатана в России еще на вооружении, а их производили более 40 лет назад.

«И возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам… Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там», — добавил министр.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

