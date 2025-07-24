Связанная с Ахметовым компания владеет элитным домом во Франции (Фото: Слідство.Інфо)

В собственности французской компании Holdview Properties, связанной с бизнесменом Ринатом Ахметовым , есть два участка и коттедж в Куршевеле, что во французских Альпах, сообщает Слідство.Інфо .

Журналисты, проанализировав данные из французского реестра недвижимости, обнаружили, что компания Holdview Properties владеет двумя земельными участками (на 781 и 25 квадратных метров) и шале площадью 100 квадратных метров.

При этом дата покупки и стоимость дома неизвестна. Однако ее можно рассчитать в соответствии с расположением дома над уровнем моря. В полученных журналистами документах указано, что высота шале над уровнем моря — 1840 метров.

Такое расположение относит его к категории самой дорогой недвижимости курорта — Куршевель-1850. Менее престижные районы расположены ниже: Куршевель-1650 (Морион), Куршевель-1550 и т. д.

Фото: Слідство.Інфо

Согласно информации профильного ресурса Residences Immobilier, средняя цена квадратного метра подобного жилья в Куршевеле в июне 2025 года составила 21,7 тысяч евро.

Согласно полученным данным, меньший по площади участок (25 квадратных метров), принадлежащий Holdview Properties по состоянию на 2020 год стоил 480 000 евро, то есть 19 200 евро за «квадрат».

Цена большей — площадью 781 квадратный метр — не указана, однако, по расчетам стоимости меньшего участка, сумма может составлять почти 15 миллионов евро.

Таким образом, ориентировочная стоимость обнаруженных участков вместе с высокогорным шале — около 17,5 миллиона евро.

Фото: Слідство.Інфо

По данным реестра юридических лиц Франции, директором компании Holdview Properties, владеющей этим имуществом, является Андрей Пастухов. Он же возглавляет кипрскую компанию SCM Finance Ltd. Владеют Hold View Properties кипрская компания SCM Holdings Ltd (главная инвестиционная компания группы СКМ Рината Ахметова) и люксембургская Sunhold Estates SARL.

В январе 2020 года издание Financial Times сообщало, что компания Ахметова приобрела элитную виллу Les Cèdres стоимостью 200 миллионов евро.

В июне 2025 года журналисты Слідство.Інфо выяснили, что дети бизнесмена — Данияр и Дамира — являются владельцами французской компании Almarin Properties.

Эта компания владеет шале в Куршевеле на 217 «квадратов», оценочной стоимостью почти 78 миллионов евро.