«Достойный пример». В Офисе президента и Минкульте прокомментировали решение Ахметова об отказе от медиабизнеса 11 июля, 21:03 Ринат Ахметов (Фото:shakhtar.com)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в понедельник, 11 июля, прокомментировал решение Рината Ахметова о выходе компании SCM из медийного бизнеса и отказе Медиа Группы Украина ото всех лицензий в пользу государства.

У себя в Twitter Подоляк написал, что, по его мнению, решение Ахметова — достойный пример того, что «закон один для всех».



«Ключевая черта зрелых государств — обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации — начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины», — заявил он.

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Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона назвал решение SCM «серьезной новостью».



«Медиа Группа Украина — одна из четырех крупнейших частных медиагрупп. Это не может не отразиться на рынке. Рынок и так на сегодняшний день сильно просел из-за войны. Узнаем больше информации — тогда сможем комментировать более детально. Это прецедент для Украины», — сказал Ткаченко.

11 июля Ринат Ахметов заявил, что «принял вынужденное решение» о выходе компании SCM из медийного бизнеса. Медиа Группа Украина откажется в пользу государства ото всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов и печатных медиа, также будет прекращена деятельность онлайн-медиа МГУ.

По словам бизнесмена, решение принято в связи со вступлением в силу «закона об олигархах»: «…Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не позволяют компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях».

30 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по поводу реестра олигархов.

19 марта глава государства подписал указ о едином телевещании на период военного положения. Согласно указу, на информационных каналах будет транслироваться национальный телемарафон.

Ахметов передает свои телеканалы государству. Почему? – Евгения Кравчук https://www.youtube.com/embed/66tn61dzeiw

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