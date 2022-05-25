Просчёт олигарха. Ахметов заявил, что его поход в политику с Януковичем был ошибкой 25 мая, 20:23 Цей матеріал також доступний українською Ринат Ахметов жалеет о походе в политику в составе Партии регионов (Фото:shakhtar.com)

Богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов сожалеет о походе в политику в составе Партии регионов в 2007 году вместе с Виктором Януковичем и другими пророссийскими деятелями.

Об этом он сказал в письменном интервью НВ.

Отвечая на вопрос, что заставило бизнесмена занять более открытую патриотическую позицию с 2014 года после многолетнего пребывании в когорте пророссийской элиты Партии регионов и поддержке Виктора Януковича, Ахметов сказал, что был и остается проукраинским бизнесменом, как и его взгляды и ценности. И добавил, что видит Украину свободной, демократической и европейской страной.

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«В 2012 году я прекратил быть депутатом парламента и не занимаюсь политикой 10 лет. Я неоднократно говорил, что мой поход в политику был ошибкой. Неоправданная и жестокая агрессия России против Украины и военные преступления путина только укрепили мою позицию», — заявил он.

Напомним, Ринат Ахметов был народным депутатом VI созыва от Партии регионов. Занимал седьмое место в партийном списке. Выше него находились: Николай Азаров, Нестор Шуфрич, Инна Богословская, Тарас Чорновил и Раиса Богатырева. Возглавлял список Виктор Янукович.



Общественно-политическая организация Честно, отслеживающая законодательную активность депутатов отмечает, что бизнесмен из Донецка являлся рекордсменом по пропущенным заседаниям парламента — за четыре с половиной года работы он прошел письменную регистрацию только один раз, то есть пропустил 529 из 530 сессионных заседаний.



При этом, Чесно утверждает, что с депутатской карточки отсутствующего в сессионном зале Ахметова, его коллеги по фракции голосовали за практически все предложенные Партией регионов законопроекты, в том числе и за резонансный проект Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», который усиливал статус русского языка, как в первом чтении, так и в целом.



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